Son dakika: Galatasaray'dan Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika haberine göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, açıklamada bulundu.
Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.
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