13 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Galatasaray'dan Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre,  Başkanı 'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Başkan Yardımcısı , "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.

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G.SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: MUSTAFA CENGİZ...

Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Başkanı 'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkan Yardımcısı , açıklamada bulundu.

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.

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