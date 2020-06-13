13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları

13 Haziran bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 27. haftasında dün Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı ve yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Lider Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bugün oynanacak maçlar ile Süper Lig puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. Peki, 13 Haziran bugün hangi maçlar var? İşte 2019-2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: 1-3

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 2-1

13 Haziran Cumartesi (Bugün):

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

SÜPER LİG PUAN DURUMU (27. HAFTA)

27'nci hafta oynanan maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Trabzonspor 27 16 8 3 62 29 33 56 2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 25 53 3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 24 50 4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 18 49 5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 8 44 6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 19 43 7 Fenerbahçe 27 12 7 8 48 35 13 43 8 Göztepe 27 10 7 10 32 33 -1 37 9 Gaziantep FK 26 8 8 10 36 41 -5 32 10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31 11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30 12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28 13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26 14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26 15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25 16 Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 17 Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23 18 Kayserispor 27 5 7 15 29 64 -35 22

FENERBAHÇE LİGE GALİBİYETLE DÖNDÜ

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi.

İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Kravets'in şutunda kaleci Altay topu kontrol etti.

59. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza yayı önünde kendisine yapılan faul sonrasında topun başına geçen Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

77. dakikada Hes Kablo Kayserispor üst üste 2 pozisyondan yararlanamadı. Hasan Hüseyin Acar'ın pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Djedje'nin pasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Mensah'ın şutunda kaleci Altay top kornere çeldi.

78. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın etkili ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza alanı önünde aldığı topla soldan içeriye hareketlenen Emre Belözoğlu'nun ortasında savunmada Situm'un eline çarpan topta hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada topun başına geçen Muric'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Yayın önünde topla buluşan Luiz Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 7 maç sonra kazandı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Milli futbolcusu Ozan Tufan'ın 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mensah'ın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 87. dakikada Vedat Muric'in penaltısıyla skoru eşitlerken, 88. dakikada da Luiz Gustavo'nun golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 7 maçın arından galip gelen sarı-lacivertliler, puanını 43'e çıkardı.

DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında direkleri geçmeyi başaramadı.

Özellikle ilk yarıda üst üste gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertlilerin devre sonunda iki şutu direkten döndü.

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Mevlüt Erdinç, 45+2. dakikada da Luiz Gustavo'nun şutları rakip kale direğine çarptı.

OZAN TUFAN "KIZARDI"

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Rakibine müdahalesi sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılan sarı-lacivertli oyuncu, VAR kontrolünün ardından oyundan ihraç edildi.

Ozan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

EMRE BELÖZOĞLU KULÜBEDE KART GÖRDÜ

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, müsabakada karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a Ozan Tufan'ın oyundan atılmasıyla alakalı tepki gösterdi. Emre, yaşadığı sözlü münakaşanın ardından oturduğu sandalyeye tekme attı.

Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.

"BURADAN MAÇI ÇEVİRMEK BÜYÜK OLAYDI"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, 4 gündür Fenerbahçe'de olmasına rağmen uzun zamandır burada bulunuyormuş gibi hissettiğini belirtti.

Teknik ekibin pandemi sürecinde takımı çok iyi hazırlamış olduğunu ve kendisinin de kısa sürede elinden gelen katkıyı vermeye çalıştığını vurgulayan Karapınar, "Oyuncular bana çok saygılılar, ben de oyuncularla iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. Maçtan önce planlar yapmıştık ama her plan tutmuyor. Maça çok iyi başladık ama Ozan kırmızı kart gördü tabi bunda Ozan'ın da hatası var. Standart kararlar verilmesi gerekiyor. 10 kişi 80 dakikadan fazla oynadık. Buradan maçı çevirmek büyük olaydı." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında 10 kişi kalmalarına rağmen rakiplerine isabetli şut attırtmadıklarını hatırlatan Karapınar, şöyle devam etti:

"İlk yarıda 4 pozisyon bulduk, 2 topumuz da direkten döndü. Bunu büyük bir başarı olarak kabul ediyorum. Pandemi sürecinden böyle gelmek, böyle bir maç kazanmak Fenerbahçe için büyük olay diye düşünüyorum. İkinci yarıda geri düştük ama yine pes etmedik. Hamleler yaptık. Bunları maçtan önce toplantı yaptığımızda her türlü pozisyona karşı düşünmüştük. Her türlü planımız vardı ve bunu uyguladık. Geride üçlüye döndük, Emre'yi kullandık, Vedat ile Mevlüt'ü kullandık ve takımımız bunu iyi uyguladı. Eksik olduğumuz halde rakipten 3 kilometre fazla koştuk. Bu da teknik ekibin büyük başarısıdır diye düşünüyorum."

"VOLKAN VE EMRE FENERBAHÇE'NİN ŞANSIDIR"

Tahir Karapınar, antrenör Volkan Demirel ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için büyük şans olduğunu dile getirdi.

Emre Belözoğlu'nun Türk futbolu için çok büyük bir karakter olduğunu da vurgulayan Karapınar, "Emre çok özel bir oyuncu ve çok özel bir karakter. Volkan Demirel ve Emre, Fenerbahçe'nin şansıdır. Volkan da teknik ekipte büyük katkı yapıyor. Trabzonspor maçında oynamasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama bu maç için büyük katkı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Tahir Karapınar, Fenerbahçe'ye ani bir şekilde geldiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Altyapı koordinatörü olarak anlaştım. Son 8 maçta büyük onurla bana bu görevi verdiler. Taraftarımıza rahat olmalarını söylüyorum. Fenerbahçe, doğru karar vermek için zaman kazanıyor. Başkanımız, yönetimimiz zaman kazanıyor. Beni de araştırarak buraya getirdiler. Burada katkım olacağına inanıyorum. Her camiada bir iz bıraktığıma inanıyorum, burada da bir iz bırakacağıma inanıyorum."