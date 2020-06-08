Galatasaray ve Fenerbahçe'den Mert Müldür savaşı! Kazanan kim olacak?

Şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapan, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Müldür yarışına girdi. Isla'nın sözleşmesini yenilemeyecek olan Fenerbahçe'nin Sassuolo formasını giyen Mert Müldür ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.