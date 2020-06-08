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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Mert Müldür savaşı! Kazanan kim olacak?

Geçtiğimiz döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen ve , bu yaz da transfer rekabetine tutuşacaklar. Her iki takım da geleceğin yıldızları arasında gösterilen için kıyasıya mücadele veriyor.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR SAVAŞI!

Şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapan, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve , yarışına girdi. Isla'nın sözleşmesini yenilemeyecek olan Fenerbahçe'nin Sassuolo formasını giyen Mert Müldür ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.

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