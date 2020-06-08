Galatasaray ve Fenerbahçe'den Mert Müldür savaşı! Kazanan kim olacak?
Geçtiğimiz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yaz da transfer rekabetine tutuşacaklar. Her iki takım da geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mert Müldür için kıyasıya mücadele veriyor.
Şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapan, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Müldür yarışına girdi. Isla'nın sözleşmesini yenilemeyecek olan Fenerbahçe'nin Sassuolo formasını giyen Mert Müldür ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.
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