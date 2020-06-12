12 Haziran 2020, Cuma
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Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?

'de heyecan başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları bugünkü karşılaşmalar ile yeniden başlayacak. Futbolseverler bugünkü oynanacak maçların hangileri olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yayınların şifreli mi, şifresiz mi yapılacağı da en çok merak edilenler arasında. Peki, ? beIN Sports ? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü...

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Giriş Tarihi: 12.06.2020
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

? maçları şifresiz mi? Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte yeniden başlayacak olan Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar ve puan durumu gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Süper Lig ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün hangi maçlar var? beIN Sports ? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Haziran Cuma (Bugün):

21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

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SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.26158359283153
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26158350252553
3.GALATASARAY A.Ş.26148444202450
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2613584032844
6.AYTEMİZ ALANYASPOR26127744251943
7.FENERBAHÇE A.Ş.26117846341240
8.GÖZTEPE A.Ş.2610793130137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2688103641-532
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2679102943-1430
12.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
13.KASIMPAŞA A.Ş.2675143850-1226
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26511102133-1226
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2667133840-225
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2674152644-1825
17.MKE ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2657142862-3422

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