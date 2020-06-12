Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları şifresiz mi? Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte yeniden başlayacak olan Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar ve puan durumu gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Süper Lig ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün hangi maçlar var? beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Haziran Cuma (Bugün):

21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)