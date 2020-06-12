Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
Süper Lig'de heyecan başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları bugünkü karşılaşmalar ile yeniden başlayacak. Futbolseverler bugünkü oynanacak maçların hangileri olduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yayınların şifreli mi, şifresiz mi yapılacağı da en çok merak edilenler arasında. Peki, bugün hangi maçlar var? beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü...
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları şifresiz mi? Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte yeniden başlayacak olan Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar ve puan durumu gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Süper Lig ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün hangi maçlar var? beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Haziran Cuma (Bugün):
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.GALATASARAY A.Ş.
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|1
|37
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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