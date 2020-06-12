Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumak ve hastalığın yayılımını engellemek için Süper Lig'e ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde ara verilen Süper Lig de bugün başlıyor. Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Cihan Aydın olacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.

Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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