12 Haziran 2020, Cuma
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La Liga Sevilla - Real Betis derbisiyle başladı

(), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Sevilla- karşılaşmasıyla yeniden başladı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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LA LİGA DERBİYLE BAŞLADI!

Sevilla ile arasındaki 28. hafta mücadelesi, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Endülüs derbisinde ilk yarı, golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip Sevilla, 56. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 62. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu 'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Salgın sebebiyle mart ayından bu yana ilk karşılaşmanın oynandığı 'da 50 puana ulaşan Sevilla, üçüncü sıradaki yerini korudu. Real Betis, 33 puanla 12. basamakta kaldı.

Öte yandan mücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu.

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