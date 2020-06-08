Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? İşte son oranlar
Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Ligdeki heyecan fırtınasıyla ilgili son oranlar açıklandı. 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.
Süper Lig yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayacak! 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları
2.65 Trabzonspor
3.00 Galatasaray
3.00 Başakşehir
12.00 Sivasspor
35.00 Beşiktaş
150.00 Fenerbahçe
200.00 Alanyaspor
Bu hafta oynanacak önemli karşılaşmalardaki oranlar şu şekilde;
1.22, 4.50 6.75 F.Bahçe - Kayseri
2.90 3.10 1.90 Göztepe-Trabzon
1.70 3.15 3.35 Başakşehir-Alanya
1.35 3.75 5.20 Beşiktaş - Antalya
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