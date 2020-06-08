08 Haziran 2020, Pazartesi
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Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? İşte son oranlar

'de şampiyon hangi takım olacak? Ligdeki heyecan fırtınasıyla ilgili son oranlar açıklandı. 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON HANGİ TAKIM OLACAK?

yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayacak! 12 Haziran Cuma günü 27. haftada perde açılacak. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ve bu hafta oynanacak önemli karşılaşmaların oranları da belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları

2.65 Trabzonspor

3.00 Galatasaray

3.00 Başakşehir

12.00 Sivasspor

35.00 Beşiktaş

150.00 Fenerbahçe

200.00 Alanyaspor

Bu hafta oynanacak önemli karşılaşmalardaki oranlar şu şekilde;

1.22, 4.50 6.75 F.Bahçe - Kayseri

2.90 3.10 1.90 Göztepe-Trabzon

1.70 3.15 3.35 Başakşehir-Alanya

1.35 3.75 5.20 Beşiktaş - Antalya

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