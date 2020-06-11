Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, şifreli mi, şifresiz mi? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde Süper Lig maçları da devam edecek. Ligin 27. haftası Fenerbahçe - Kayserispor maçı ile başlayacak. Fenerbahçe, Tahir Karapınar ile ilk kez sahaya çıkacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Cihan Aydın olacak.
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