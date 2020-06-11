11 Haziran 2020, Perşembe
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beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?

Son dakika... Süper Lig'de heyecan başlıyor. Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra devam edilecek. Futbolseverler tarafından karşılaşmaların şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak ediliyordu. Yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 , şifresiz mi? beIN Sports şifresiz mi olacak? İşte cevaplar...

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Giriş Tarihi: 11.06.2020
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SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları 12 Haziran'da Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçı ile başlayacak. Salgın nedeniyle karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Karşılaşmaların seyircisiz olması nedeniyle yayınların şifreli mi, şifresiz mi olacağı merak ediliyordu. beIN Sports tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 , şifresiz mi? beIN Sports şifresiz mi olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçları beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.

Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi? FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2020 SÜPER LİG FB KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

SÜPER LİG MAÇLARINDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.

Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.26158359283153
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26158350252553
3.GALATASARAY A.Ş.26148444202450
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2613584032844
6.AYTEMİZ ALANYASPOR26127744251943
7.FENERBAHÇE A.Ş.26117846341240
8.GÖZTEPE A.Ş.2610793130137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2688103641-532
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2679102943-1430
12.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
13.KASIMPAŞA A.Ş.2675143850-1226
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26511102133-1226
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2667133840-225
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2674152644-1825
17.MKE ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2657142862-3422

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