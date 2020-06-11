beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları 12 Haziran'da Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçı ile başlayacak. Salgın nedeniyle karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Karşılaşmaların seyircisiz olması nedeniyle yayınların şifreli mi, şifresiz mi olacağı merak ediliyordu. beIN Sports tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi? beIN Sports şifresiz mi olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçları beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.

Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

SÜPER LİG MAÇLARINDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.

Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)