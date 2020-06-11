Bakan Kasapoğlu'nun ''Hagi mi, Alex mi?'' anketi rekor kırdı

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

ANKETİN KAZANANI ALEX OLDU

Kasapoğlu'nun anketinde futbolseverlerin tercihi Alex oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2'si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.