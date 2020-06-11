11 Haziran 2020, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu'nun ''Hagi mi, Alex mi?'' anketi rekor kırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'dan "Hagi mi, mi" anketi başlattı. Ankete futbolseverler büyük ilgi gösterdi. 'ın efsane futbolcusu ile 'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan , "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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BAKAN KASAPOĞLU'NUN ''HAGİ Mİ, ALEX Mİ?'' ANKETİ REKOR KIRDI

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı 'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, 'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

ANKETİN KAZANANI ALEX OLDU

Kasapoğlu'nun anketinde futbolseverlerin tercihi oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2'si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

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