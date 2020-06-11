11 Haziran 2020, Perşembe
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Salah Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı

forması altında sergilediği performans ile kentin sevgilisi haline gelen 'ın vakalarının sayısının azalmasına etki ettiği belirtildi. 'nin araştırmasında Liverpool kentindeki İslamofobi olaylarının yüzde 18,9 azaldığı ifadele edildi.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020
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İSLAMOFOBİ VAKALARINI AZALTTI

Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed , İngiltere'nin kentindeki olaylarında düşüş yaşanmasını sağladı.

tarafından yapılan araştırmaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldı.

LIVERPOOL TARAFTARININ PAYLAŞIMLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, tüm kulvarlarda 144 maçta forma giydi ve 91 gol attı.

Geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı futbolcu, bu sezon da şampiyonluğu için gün sayıyor.

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