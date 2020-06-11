Salah Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Liverpool forması altında sergilediği performans ile kentin sevgilisi haline gelen Salah'ın İslamofobi vakalarının sayısının azalmasına etki ettiği belirtildi. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasında Liverpool kentindeki İslamofobi olaylarının yüzde 18,9 azaldığı ifadele edildi.
Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, İngiltere'nin Liverpool kentindeki İslamofobi olaylarında düşüş yaşanmasını sağladı.
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldı.
LIVERPOOL TARAFTARININ PAYLAŞIMLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.
2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, tüm kulvarlarda 144 maçta forma giydi ve 91 gol attı.
Geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı futbolcu, bu sezon da Premier Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.
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