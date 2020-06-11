11 Haziran 2020, Perşembe
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Trabzonspor'un Göztepe kadrosu açıklandı

Süper Lig Cemil Usta sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak 'un kamp kafilesi belli oldu. İşte Trabzonspor'un İzmir kadrosu.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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TRABZONSPOR'UN GÖZTEPE KADROSU AÇIKLANDI

Lider Süper Lig'in 27. haftasında İzmir ekibi Göztepe'ye konuk olacak. Bordo mavililerin resmi internet sitesinden deplasman kafilesinin kadrosu açıklandı.

İşte Trabzonspor'un İzmir kafilesi...

UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ

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