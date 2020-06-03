Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda 77 bin 441 vatandaşımız karantina süreçlerini tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtdışından getirilen ve karantina süresi dolan vatandaşlara ilişkin bir açıklamada bulundu.

KARANTİNA SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Bakan Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.

"GENÇLER İÇİN HAZIRLANIYOR"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." ifadelerini kullandı.