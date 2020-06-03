03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda 77 bin 441 vatandaşımız karantina süreçlerini tamamladı

Son dakika haberine göre; Gençlik ve , 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda süreçlerini tamamladığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BAKANDAN FLAŞ KARANTİNA AÇIKLAMASI!

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtdışından getirilen ve süresi dolan vatandaşlara ilişkin bir açıklamada bulundu.

KARANTİNA SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.

"GENÇLER İÇİN HAZIRLANIYOR"

Gençlik ve , "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." ifadelerini kullandı.

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