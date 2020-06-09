09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri MKE Ankaragücü'nden şehit işçiler için başsağlığı mesajı

MKE Ankaragücü'nden şehit işçiler için başsağlığı mesajı

Kulübü, 'ın Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
ANKARAGÜCÜ'NDEN ŞEHİT İŞÇİLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Van'ın Çatak ilçesinde, işçileri taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Van'da patlama! İki işçi şehit oldu
Van'da patlama! İki işçi şehit oldu VAN'DA PATLAMA! İKİ İŞÇİ ŞEHİT OLDU

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA