MKE Ankaragücü'nden şehit işçiler için başsağlığı mesajı
MKE Ankaragücü Kulübü, Van'ın Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Van'ın Çatak ilçesinde, işçileri taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Van'ın Çatak ilçesinde, işçileri taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 8, 2020
Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/EX5yICxNQ3
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