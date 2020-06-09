Son dakika: Medipol Başakşehir futbolculara yapılan koronavirüs test sonuçlarını duyurdu
Süper Lig'de 26. hafta sonunda ldier Trabzonspor ile birlikte aynı puana (53) sahip olan Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı. Öte yandan Süper Lig'de maçların 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacğaı açıklamıştı. Bu kapsamda 13 Haziran Cumartesi günü Başakşehir evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir." denildi.
📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/SbsBmXmUxF— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 9, 2020
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