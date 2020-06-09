Son dakika: Medipol Başakşehir futbolculara yapılan koronavirüs test sonuçlarını duyurdu

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir." denildi.