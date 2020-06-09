09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Medipol Başakşehir futbolculara yapılan koronavirüs test sonuçlarını duyurdu

Son dakika: Medipol Başakşehir futbolculara yapılan koronavirüs test sonuçlarını duyurdu

'de 26. hafta sonunda ldier ile birlikte aynı puana (53) sahip olan Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı. Öte yandan Süper Lig'de maçların 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacğaı açıklamıştı. Bu kapsamda 13 Haziran Cumartesi günü Başakşehir evinde 'u ağırlayacak.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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BAŞAKŞEHİR KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI

Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir." denildi.

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