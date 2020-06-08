İtalya Futbol Federasyonu B planını açıkladı
İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle B planı yapıldığını açıkladı. Şartların el vermemesi ve futbol liglerinin tamamlanmaması üzerine Serie A'da şampiyon ilan edilmeyecek.
İtalya Futbol Federasyonu, ülkede futbol liglerinin yeniden durması durumunda izlenecek yol haritasını belirledi.
FIGC Başkanı Gabriele Gravina başkanlığında toplanan federasyon yönetim kurulu, İtalya Birinci Futbol Ligi Birliği, Serie B, Futbolcular Sendikası (AIC), Hakemler Birliği gibi ilgili kurum temsilcileriyle beraber, futbol liglerinin, geleceğine ilişkin planları ele aldı.
"ZAMAN DARLIĞINDAN ÖTÜRÜ..."
FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, Serie A'nın yeniden kesintiye uğraması durumunda, lig şampiyonunun ve küme düşen takımların belli olması için play-off ve play-out maçlarının yapılacağı, zaman darlığından ötürü maçların hiç oynanmaması durumunda ise bilgisayar algoritmasına (yazılım) başvurulacağı belirtildi.
Toplantıda, Serie A kulüpleri, matematiksel olarak kesinleşmediği sürece şampiyonun ve küme düşen takımların belirlenmemesini talep ettiği ifade edildi.
ŞAMPİYONLUK VERİLMEYECEK
Alınan karar doğrultusunda algoritmaya göre ligin tamamlanması halinde, Serie A'da şampiyonluk verilmeyecek, sadece düşen takımlar ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar belirlenecek.
Söz konusu karar 3'e karşı 18 oyla kabul edilirken, İtalyan basınında çıkan haberlerde karşı oy kullananların; Serie A Lig Birliği, Lazio ve Inter yöneticileri olduğu ifade edildi.
Bu arada, federasyon açıklamasında, 2020-2021 sezonu için transfer dönemlerinin 1 Eylül-5 Ekim 2020 ve 4-31 Ocak 2021 olarak belirlendiği bildirildi.
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