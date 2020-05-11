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Beşiktaş'tan Yuto Nagatomo'ya kanca!

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, 'ın yıldızına kanca attı. Sözleşmesi biten Caner Erkin yerine Beşiktaş, Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN YUTO NAGATOMO'YA KANCA!

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Sabah'ın haberine göre; bu oyuncunun da ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

Teknik direktör 'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun 'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için 'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST
Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin Euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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