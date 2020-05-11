Beşiktaş'tan Yuto Nagatomo'ya kanca!
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızına kanca attı. Sözleşmesi biten Caner Erkin yerine Beşiktaş, Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı.
Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Sabah'ın haberine göre; bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.
GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST
Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin Euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
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