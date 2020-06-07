07 Haziran 2020, Pazar
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Trabzonspor Göztepe maçına hazırlanıyor

Süper Lig lideri , koronavirüs salgını ile verilen aranın Cuma akşamı sona erecek olmasıyla ilk maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, Cuma akşamı oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

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TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLANIYOR

, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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