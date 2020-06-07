07 Haziran 2020, Pazar
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Cengiz Ünder Merih Demiral'in takım arkadaşı oluyor

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için İtalyan devi Juventus devreye girdi. Ünder'in özel hayatını araştıran Juve, olumlu referanslar alırsa bu transferi bitirecek.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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ÜNDER DEMİRAL'İN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR

İtalyan devi Juventus 'ın ardından 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için Juventus girişimlere başladı.

FRANSA MAÇINDA HAYRAN KALDILAR
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici Merih Demiral transferi öncesi Konya'da oynanan Türkiye - Fransa maçını izlemeye gelmişti. O maçta Cengiz Ünder'e hayran kalan İtalyan futbol adamı yaz transfer döneminde bu işi bitirmek istiyor.Özel hayatını araştırıyorlar...

Juventus kulübü Roma ile transfer ilk teması kurarken bir taraftanda Cengiz Ünder'in özel yaşantısını araştırıyor. Cengiz ile alakalı referanslar olumlu gelirse Cengiz Ünder'in Torino ekibine transferi gerçekleşecek.

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE...
Fanatik'in haberiine göre; Juventus bu transfer döneminde Daniel Rugani'yi elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Torino ekibi Cengiz Ünder transferi için Roma'ya Rugani + para teklifinde bulunacak.

2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder bu sezon şanssız sakatlıklar yaşasa da 20 maçta forma giyip 3 gol atma başarısı göstermişti.

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