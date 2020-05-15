Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! İngiliz ekibi istiyor

Cengiz Ünder Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Roma kulübünün Cengiz için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını iddia etti.

Tottenham ve Milan'ın da gündeminde olan milli futbolcu için istekli takımın Everton olduğu belirtildi.

İtalyan ekibinin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu almak isteyen kulüplerden 23 milyon avro talep edeceği öne sürüldü. Cengiz, Roma'da 85 maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.