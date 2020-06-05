İngiltere Premier Lig'de beklenen gelişme! İşte yeni fikstür

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:

17 Haziran Çarşamba:

Aston Villa-Sheffield United

Manchester City-Arsenal

19 Haziran Cuma:

Norwich City-Southampton

Tottenham-Manchester United

20 Haziran Cumartesi:

Watford-Leicester City

Brighton-Arsenal

West Ham United-Wolverhampton

Bournemouth-Crystal Palace

21 Haziran Pazar:

Newcastle United-Sheffield United

Aston Villa-Chelsea

Everton-Liverpool

22 Haziran Pazartesi:

Manchester City-Burnley

23 Haziran Salı:

Leicester City-Brighton

Tottenham-West Ham United

24 Haziran Çarşamba:

Manchester United-Sheffield United

Newcastle United -Aston Villa

Norwich City-Everton

Wolverhampton-Bournemouth

Liverpool-Crystal Palace

25 Haziran Perşembe:

Burnley-Watford

Southampton-Arsenal

Chelsea-Manchester City

27 Haziran Cumartesi:

Aston Villa-Wolverhampton

28 Haziran Pazar:

Watford-Southampton

29 Haziran Pazartesi:

Crystal Palace-Burnley

30 Haziran Salı:

Brighton-Manchester United

1 Temmuz Çarşamba:

Arsenal-Norwich City

Bournemouth-Newcastle United

Everton-Leicester City

West Ham-Chelsea

2 Temmuz Perşembe:

Sheffield United-Tottenham

Manchester City-Liverpool