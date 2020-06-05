05 Haziran 2020, Cuma
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Liverpool kadın takımına şok! Küme düştüler

Premier Lig'de en yakın rakibiyle 25 puan fark olan kulübünün kadın takımı, 'nde aldığı 6 puanla küme düştü.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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LİVERPOOL KADIN TAKIMINA BÜYÜK ŞOK! KÜME DÜŞTÜLER

İngiltere Futbol Federasyonu, 'nin sonlandırılmasına ve Chelsea'nin şampiyon ilan edilmesine karar verdi.

PREMIER LİG DEVİ LIVERPOOL'A YAKIŞMADI
Premier Lig'de açık ara şampiyonluğa giden 'un kadın takımı ise oynadığı 14 maçta 10 yenilgi 1 galibiyet ile lig sonuncusu olarak küme düştü. Mayıs ayında askıya alınan ligde, maç eksiği bulunan Chelsea, lider Manchester City'nin gerisinde 2. sırada bulunuyordu. Ancak maç başına alınan puan sıralamasına göre Chelsea şampiyon olurken City ikinci sırada kaldı.

ASTON VILLA KADIN TAKIMI GELİYOR
Gelecek sezon küme düşen Liverpool'un yerine ise Aston Villa ligde yer alacak. İkinci ligin altındaki liglerde düşme çıkma yapılmazken, Federasyon'dan yapılan açıklamada çeyrek final aşamasında kalınan FA Cup'ın nasıl sonuçlanacağına dair konuşmaların devam ettiği açıklandı.

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