Liverpool kadın takımına şok! Küme düştüler
Premier Lig'de en yakın rakibiyle 25 puan fark olan Liverpool kulübünün kadın takımı, İngiltere Kadın Süper Ligi'nde aldığı 6 puanla küme düştü.
İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Kadın Süper Ligi'nin sonlandırılmasına ve Chelsea'nin şampiyon ilan edilmesine karar verdi.
PREMIER LİG DEVİ LIVERPOOL'A YAKIŞMADI
Premier Lig'de açık ara şampiyonluğa giden Liverpool'un kadın takımı ise oynadığı 14 maçta 10 yenilgi 1 galibiyet ile lig sonuncusu olarak küme düştü. Mayıs ayında askıya alınan ligde, maç eksiği bulunan Chelsea, lider Manchester City'nin gerisinde 2. sırada bulunuyordu. Ancak maç başına alınan puan sıralamasına göre Chelsea şampiyon olurken City ikinci sırada kaldı.
ASTON VILLA KADIN TAKIMI GELİYOR
Gelecek sezon küme düşen Liverpool'un yerine ise Aston Villa ligde yer alacak. İkinci ligin altındaki liglerde düşme çıkma yapılmazken, Federasyon'dan yapılan açıklamada çeyrek final aşamasında kalınan FA Cup'ın nasıl sonuçlanacağına dair konuşmaların devam ettiği açıklandı.
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