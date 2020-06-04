İngiltere Premier Lig'den flaş karar! Maçlarda 5 oyuncu değişikliği olacak
Corona virüs nedeniyle ara verilen İngiltere Premier liginde heyecan kaldığı yerden devam edecek. İngiliz futbolunda bu sezon oynanacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi.
Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.
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