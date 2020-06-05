Beşiktaş golcüsünü buldu! Keinan Davis sesleri yükseliyor

BİRÇOK MEVKİDE OYNUYOR

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Her geçen gün farklı mevkilere birçok oyuncu gündeme gelirken, forvet için son iddia İngiliz basını tarafından ortaya atıldı. Give me Sport isimli internet sitesi, Kara Kartal'ın, Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davies'i istediğini öne sürdü.