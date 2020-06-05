05 Haziran 2020, Cuma
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Keinan Davis sesleri yükseliyor

Beşiktaş, yaz transfer dönemi hazırlıkları kapsamında çalışmalara erkenden başladı. Kaptan Burak Yılmaz'ın yanına genç bir golcü arayan yönetim, Premier Lig forveti Keinan Davis'le temasları sıklaştırdı. İşte son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 05.06.2020
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BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNÜ BULDU! KEİNAN DAVİS SESLERİ YÜKSELİYOR

BİRÇOK MEVKİDE OYNUYOR
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Her geçen gün farklı mevkilere birçok oyuncu gündeme gelirken, forvet için son iddia İngiliz basını tarafından ortaya atıldı. Give me Sport isimli internet sitesi, Kara Kartal'ın, Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davies'i istediğini öne sürdü.

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