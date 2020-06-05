05 Haziran 2020, Cuma
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Beşiktaş'tan anlamlı hareket! Dünya bunu konuştu

antrenmanında, dünya basınında çok ses getiren bir olay yaşandı. Siyah beyazlı takım ABD’li ’u anmak için ilginç bir koreografiye imza attı. Beşiktaş'ın bu hareketi büyük ses getirdi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI HAREKET! DÜNYA BUNU...

Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı 'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd'u anmıştı.

Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti.



'ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija () ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.

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