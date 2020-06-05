Beşiktaş'tan anlamlı hareket! Dünya bunu konuştu
Beşiktaş antrenmanında, dünya basınında çok ses getiren bir olay yaşandı. Siyah beyazlı takım ABD’li George Floyd’u anmak için ilginç bir koreografiye imza attı. Beşiktaş'ın bu hareketi büyük ses getirdi.
Beşiktaşlı futbolcular, ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine dün antrenmanda yaptığı koreografi ile tepki gösterip, Floyd'u anmıştı.
Siyah-beyazlıların bu hareketi, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının da dikkatini çekti.
Beşiktaş'ın paylaşımını ESPN, Globoesporte, Sports Center ESPN, BeFoot, Actu Foot, B/R Football, Sopitas, AS, Telemundo, Goal Italy, Goal Espanol, Beinsports France, La hincadamx (Meksika), Nogometo manija (Sırbistan) ve Foxsports Brasil haberlerinde yer verdi.
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