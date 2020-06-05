Portekiz'de skandal olay! Benficalı taraftarlar teknik direktör ve futbolcuları tehdit etti
Portekiz ekibi Benfica'nın taraftarları, art arda kaybedilen puanlardan dolayı teknik direktör Bruno Lage ve bazı futbolcuları tehdit etmeye başladı.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde (Primeira Liga) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların başlaması sonrası dün Tondela ile sahasında berabere kalan Benfica'da takım otobüsüne taşla saldıran bir grup taraftarın, bazı futbolcular ile teknik direktör Lage'nin evlerine de tehdit mesajları bıraktıkları ortaya çıktı.
HAKARET VE TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR YAZDILAR
Portekiz basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Lage dışında futbolculardan Pizzi Fernandes ile Rafa Silva'nın evlerinin kapılarına kırmızı renkli sprey boyalarla, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazıldığı bildirildi.
Benfica otobüsüne yapılan taşlı saldırıda hafif yaralanan futbolculardan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilmişlerdi.
LİDER DURUMDA YER ALIYOR
Portekiz ligininin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı veren Porto ve Benfica'nın 60'ar puanı bulunurken, ezeli rakibine 33'e karşı 38 golle averaj üstünlüğü olan Benfica lider durumda yer alıyor.
Kovid-19 salgını öncesi ligde oynadığı son iki maçta da beraberlik alan Benfica, dün akşam Tondela'ya karşı alınan 0-0'lık sonuçla birlikte üç maçtır kazanamıyor.
Porto ve Benfica, 26. hafta maçlarını 10 Haziran'da oynayacak.
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