Son dakika: TFF'den Süper Lig maçlarıyla ilgili flaş açıklama geldi
Son dakika spor haberi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig maçlarının 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağını duyurmuş ve maç programları saatleri açıklamıştı. TFF o kararıyla ilgili flaş bir değişikliğe gitti.
TFF daha önce açıkladığı maç programında başlama saati 20.45 olan maçların saat 21'de başlayacağını duyurdu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi.
İşte açıklanan yeni maç programı...
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