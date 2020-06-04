04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: TFF'den Süper Lig maçlarıyla ilgili flaş açıklama geldi

; () koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen maçlarının 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağını duyurmuş ve maç programları saatleri açıklamıştı. TFF o kararıyla ilgili flaş bir değişikliğe gitti.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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TFF'DEN SÜPER LİG MAÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

daha önce açıkladığı maç programında başlama saati 20.45 olan maçların saat 21'de başlayacağını duyurdu.

Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi.

İşte açıklanan yeni maç programı...

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