Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Cengiz, hastaneden çıkarken yaptığı kısa açıklamada, "Taraftarımıza, camiamıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Sarı kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.