03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu

Son dakika haberi... Başkanı , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Mustafa Cengiz, taburcu olduğu sırada "Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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MUSTAFA CENGİZ HASTANEDEN TABURCU OLDU

Başkanı , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Cengiz, hastaneden çıkarken yaptığı kısa açıklamada, "Taraftarımıza, camiamıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Sarı kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu | Video GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ HASTANEDEN TABURCU OLDU | VİDEO

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