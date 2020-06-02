Sivasspor'da 3. kez koronavirüs testi yapıldı
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bazı futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Sivasspor, yapılan 3. koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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