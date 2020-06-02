02 Haziran 2020, Salı
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Sivasspor'da 3. kez koronavirüs testi yapıldı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bazı futbolcunun testleri pozitif çıkmıştı. , yapılan 3. koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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SİVASSPOR'DA 3. KEZ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü kez uygulanan yeni tip (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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