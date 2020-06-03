03 Haziran 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş karar! Hepsi gidecek

, gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli isme yer vermek için 5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırmaya karar verdi. Peki sarı kırmızılı takımda hangi yabancılarla yollar ayrılacak? İşte Cimbom'daki flaş gelişmenin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 03.06.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR! HEPSİ GİDECEK

KRİTİK TRANSFER HAMLELERİ GELECEK
Süper Lig'in son 8 haftasında şampiyonluk yarışı verecek olan 'ı, sezon bitiminde de hareketli günler bekliyor. Transferde kritik hamleler yapmayı planlayan ve yerli ağırlıklı bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılı ekipte, yabancıların durumu belirsizliğini koruyor. Sezon bitiminde mevcut kadrodaki isimlerden Onyekuru, Lemina, Seri ve Andone'nin kiralık kontratları sona erecek. Terim özellikle Lemina ve Onyekuru'yu takımda tutmak istese de daha önce kiralık gönderilen isimlerin geri dönüşü de yabancı limitlerini bir hayli zorlayacak.

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