02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Terim'den önemli mesaj! Sessiz kalmadı

Fatih Terim'den önemli mesaj! Sessiz kalmadı

Fatih Terim, ABD polisi tarafından acımasızca öldürülen George Floyd'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terim yaptığı paylaşımında 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
FATİH TERİM'DEN ÖNEMLİ MESAJ! SESSİZ KALMADI
ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü.
Son dakika: ABD Minneapolis'te tanker göstericilerin arasına böyle daldı |Video SON DAKİKA: ABD MİNNEAPOLİS'TE TANKER GÖSTERİCİLERİN ARASINA BÖYLE DALDI |VİDEO

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA