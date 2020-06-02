Fatih Terim'den önemli mesaj! Sessiz kalmadı
Fatih Terim, ABD polisi tarafından acımasızca öldürülen George Floyd'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terim yaptığı paylaşımında 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi.
ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü.
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