02 Haziran 2020, Salı
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Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü 'nun kız kardeşi Francesca, 37 yaşında hayata veda etti.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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ÜNLÜ TEKNİK ADAMIN ACI GÜNÜ! HAYATINI KAYBETTİ

basınında yer alan haberlerde, hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana Varese kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan Francesca'nın yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

'nun futbolculuğu döneminde uzun yıllar boyunca formasını giydiği İtalya ekibi , Twitter hesabından eski futbolcusuna başsağlığı dileyerek, ", hastalığa karşı güçlü bir duruş sergiledi ve yaşamı boyunca Milan kentine ve kulübüne güç verdi. Gennaro, senin ve ailenin sonsuz acısını paylaşıyoruz. Huzur içinde uyu Francesca." mesajını paylaştı.

Francesca Gattuso, Milan'da uzun yıllar boyunca sekreterlik görevini üstlenmişti.

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