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Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Flaş karar

Gelecek sezon sol bek mevkisi için 'le birlikte bir de yabancı bir bek oyuncusu almayı planlayan Fenerbahçe, Kaldırım'la yolları ayırmaya karar verdi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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HASAN ALİ KALDIRIM FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'de Kaldırım dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor. Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

CANER ERKİN'İN YANINA BİR DE YABANCI SOL BEK
Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi. Sözleşmesi biten bir başka isim olan gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi 'in dışında bir de yabancı sol bek almayı hedeflediği ifade ediliyor.

ALMANYA'DAN İKİ TEKLİF VAR
Bu flaş gelişme sonrasında Hasan Ali'nin yeni yol haritası da merak konusu. İsmi Galatasaray ve Başakşehir ile anılan milli futbolcuya Almanya'dan da iki teklif olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'nin ilk tercihinin kariyerini yurt dışında sürdürmek olduğu öğrenildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 11 maçta forma giyebilen Hasan Ali Kaldırım takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

Kaynak:Takvim

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