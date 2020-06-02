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Bosna Hersek'te corona virüs nedeniyle lig tescil edildi! Şampiyon Saraybosna

Futbol organizasyonlarını derinden etkileyen corona virüs, bazı liglerin tamamlanmadan tescil edilmesine neden oldu. 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilirken, lider Saraybosna'nın şampiyon olduğu duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BOSNA HERSEK'TE LİGLER VİRÜS NEDENİYLE TESCİL EDİLDİ

Futbol Federasyonu (NFSBIH) Müsabaka Komisyonunun önerisini görüşmek üzere video konferans aracılığıyla toplanan İcra Kurulu, mevcut koşullarda devam etmesi mümkün olmayan ligin geleceği ile ilgili nihai kararı verdi.

SARAYBOSNA 2019-2020 SEZONUNUN ŞAMPİYONU İLAN EDİLDİ
Alınan karara göre, salgın nedeniyle mart ayından beri oynanmayan ligde, 22. hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Saraybosna 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilirken, son iki sıradaki Çelik ve Zvijezda 09 takımları da küme düştü.

Geçen sezon da şampiyon olan Saraybosna, tarihindeki yedinci şampiyonluğunu elde etti.

İcra Kurulu ayrıca, bu sezonki Bosna Hersek Kupası maçlarının da oynanmayacağına karar verdi.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) hükümet, 31 Mayıs'tan itibaren liglerin yeniden oynanmasına yeşil ışık yaksa da diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) hükümet, 1 Temmuz'dan önce futbol maçlarının oynanmasının mümkün olmadığını bildirmişti.

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