Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Cenk Özkacar an meselesi
Sezon bitmeden yaptığı transfer hamleleriyle adından söz ettiren Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı. Bordo mavili takım TFF 1. Lig'deki Cenk Özkacar için düğmeye bastı. Galatasaray'ın transfer listesine bulunan yıldız oyuncuyla temasa geçen bordo mavili yönetim, transfer sözü aldı.
İZMİR EKİBİNDEN SÖZ ALINDI
Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden Trabzonspor, Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.
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