02 Haziran 2020, Salı
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Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Cenk Özkacar an meselesi

Sezon bitmeden yaptığı hamleleriyle adından söz ettiren 'dan 'a transfer çalımı. Bordo mavili takım TFF 1. Lig'deki Cenk Özkacar için düğmeye bastı. Galatasaray'ın transfer listesine bulunan yıldız oyuncuyla temasa geçen bordo mavili yönetim, transfer sözü aldı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI!

İZMİR EKİBİNDEN SÖZ ALINDI
Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden , Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.

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