Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Cenk Özkacar an meselesi

İZMİR EKİBİNDEN SÖZ ALINDI

Yeni sezona genç, kaliteli ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Mavililer transferde 'fırtına' gibi esmeye başladı. Şimdiden Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katan, Serdar Güncü için de görüşmelerine devam eden Trabzonspor, Altay'dan da Cenk Özkacar'ı istiyordu. Karadeniz devi, Avrupa'nın da takibinde olan 20 yaşındaki stoper için İzmir ekibinden söz aldı.