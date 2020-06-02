02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu önerisi!

Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu önerisi!

'in güçlü takımlarından , 2020-21 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi için 'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TAN 2020-21 İÇİN İSİM ÖNERİSİ

, 2020-21 sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi için 'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle 'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. , 1952 yılında 'de dünyaya geldi.

Taşcıoğlu, Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini 'da tamamladı.

Daha sonra İÜ Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

CEMİL TAŞÇIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?

Ülkemizde görülen ilk resmi corona virüsü (COVID-19) vakasına müdahale eden ekipte yer alan ve hastalığa yakalanan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 2 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cemil Taşçıoğlu'nun çok değerli bir insan olduğunu ve bu kayıptan dolayı çok üzgün olduğunu vurgulamıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA