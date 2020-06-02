Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu önerisi!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.
Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.
Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.
Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.
Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.
İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.
Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
CEMİL TAŞÇIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?
Ülkemizde görülen ilk resmi corona virüsü (COVID-19) vakasına müdahale eden ekipte yer alan ve hastalığa yakalanan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 2 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cemil Taşçıoğlu'nun çok değerli bir insan olduğunu ve bu kayıptan dolayı çok üzgün olduğunu vurgulamıştı.
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