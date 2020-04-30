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Son dakika: Fransa futbol liginde PSG şampiyon ilan edildi

Son dakika haberi... Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek ’yi şampiyon ilan etti.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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FRANSA FUTBOL LİGİNDE ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle maçların iptal edilmesine karar verilen Fransa'da lider konumda bulunan , şampiyon ilan edildi. Paris ekibi, ligin tescil edilmesiyle birlikte Fransa'daki 9. şampiyonluğunu kazandı.

Fransa'da ayrıca PSG, Marsilya, Rennes Şampiyonlar Ligi'ne; Lille, Reims ve Nice ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Puan cetvelinde son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse ise Ligue 2'ye düşürüldü.

Öte yandan 7. sırada yer alan Olympique Lyon ise gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

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