01 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzonspor Divan Kurulu Olağan toplantısının tarihi belli oldu

Trabzonspor, kulübün internet sitesinden Genel Kurul toplantısının tarihini duyurdu. Toplantının 26 Haziran'da online olarak yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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TRABZONSPOR DİVAN KURULU OLAĞAN TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, bugün bir toplantı gerekleştirdiği belirterek, "Divan Kurulu Başkanımız Ali Sürmen ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Genel Kurulu'nun yaşanan salgın nedeniyle 26 Haziran'da online olarak yapılması kararlaştırıldı." denildi.

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Sürmen, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzün 48. maddesi gereğince haziran ayında yapılması gereken Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplantı şekilde gerçekleştirilemeyecektir. Olağan Divan Kurulu toplantımız 26 Haziran 2020 günü saat 14.00'de Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla online olarak yapılacaktır. Toplantı eş zamanlı olarak kulübümüzün Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacaktır. Değerli üyelerimize ve Trabzonspor camiasına saygı ile duyururuz." ifadesini kullandı.

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