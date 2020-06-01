Fenerbahçe'nin iskeleti yerlilerden oluşacak! İşte transfer listesi

DÖRT KOLDAN TRANSFER TAARRUZU

Fenerbahçe, yeni sezonda kadroyu yerli yıldızlarla takviye etmek için dört koldan taarruza geçti. 4. yıldız için yola çıkacak olan Sarı lacivertlilerde savunma ve orta sahanın iskeletini Türk yıldızların oluşturması hedefleniyor.