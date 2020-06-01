01 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin iskeleti yerlilerden oluşacak! İşte transfer listesi

Gelecek sezon takım iskeletini tecrübeli yerli isimlerden kurmak isteyen 'de, transfer operasyonu başladı. Sarı lacivertli yönetim, sezon biter bitmez transferleri duyurabilir.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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FENERBAHÇE'NİN İSKELETİ YERLİLERDEN OLUŞACAK!

DÖRT KOLDAN TRANSFER TAARRUZU
, yeni sezonda kadroyu yerli yıldızlarla takviye etmek için dört koldan taarruza geçti. 4. yıldız için yola çıkacak olan Sarı lacivertlilerde savunma ve orta sahanın iskeletini Türk yıldızların oluşturması hedefleniyor.

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