Fenerbahçe'nin iskeleti yerlilerden oluşacak! İşte transfer listesi
Gelecek sezon takım iskeletini tecrübeli yerli isimlerden kurmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer operasyonu başladı. Sarı lacivertli yönetim, sezon biter bitmez transferleri duyurabilir.
DÖRT KOLDAN TRANSFER TAARRUZU
Fenerbahçe, yeni sezonda kadroyu yerli yıldızlarla takviye etmek için dört koldan taarruza geçti. 4. yıldız için yola çıkacak olan Sarı lacivertlilerde savunma ve orta sahanın iskeletini Türk yıldızların oluşturması hedefleniyor.
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