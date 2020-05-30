30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre, Kulübü, bu sabah yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020
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GALATASARAY'DA KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz , yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir" denildi.

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