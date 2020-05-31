Galatasaray'a bir güzel haber daha! Kasa doluyor
Galatasaray'a güzel haberler gelmeye başladı. Porto'ya satılan Alexis Telles'in PSG'ye transferinden 1 milyon 850 euro alacak olan sarı kırmızılı takıma bir müjde de Al Nasr'a kiralanan stoper Maicon'dan geldi.
Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması tamamen kendi kaynaklarından toparlanıyor. Yönetim bu konuda bütçe oluşturmaya çalışırken müjdeli haberler üst üste geliyor.
1 MİLYON 850 BİN EURO
Alex Telles'in Porto'dan PSG'ye satışından yüzde 10 kâr payı alacak olan Sarı-Kırmızılılar, böylece kasasına 1milyon 850 milyon euro koyacak. Bu para için satışın resmen gerçekleşmesini bekleyen Galatasaray'a bir müjde de Maicon'dan geldi.
3 MİLYON EUROYA ANLAŞMAYA VARILDI
1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisiyle 30 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmeler neticesinde 3 milyon euroya anlaşmaya varıldı.
TRANSFERE ARTIYLA GİRECEK
Fanatik'in haberine göre; İki transferin de resmen gerçekleşmesinin ardından Galatasaray yeni sezon transfer bütçesini hiç beklemediği iki sürpriz gelişmeyle oluşturmuş olacak. Transfer dönemi Aslan için 4.8 milyon euro artıyla başlayacak. Galatasaray, Telles'i 6.5 milyon euro bonservisle satarken ikinci satışından elde edilecek kârın da yüzde 10'u için madde koydurmuştu.
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