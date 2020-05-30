Beşiktaş ve Fenerbahçe'den seyircisiz maçlara çözüm! İşte o proje
Süper Lig'e verilen koronavirüs arası 12 Haziran'da sona erecek ancak maçlar seyircisiz oynanacak. Taraftarsız kalan kulüpler, çareyi karton seyirci uygulamasına gitmekte buldu. Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe de kullanacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde çareyi buldu. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla taraftar projesi başlattı. Kampanyaya 129 TL ödeyerek katılacak taraftarların fotoğrafları, Vodafone Park'ta oynayacak maçlarda tribünlere konulacak.
TRİBÜNLERE FOTOĞRAF...
Fenerbahçe de 5 lig ve 1 kupa maçı için benzer bir uygulamaya gittiğini resmi sitesinden açıkladı. Sarı-lacivertiler de 129 TL karşılığında taraftarların fotoğraflarını tribünlere koyacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı dört iç saha mücadelesi için, 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla karton taraftar projesi başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Kulübümüz, Vodafone Park'ta seyircisiz oynanacak; Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için 'Ruhumuz Yeter' sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarlarımızın fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaşımızın Vodafone Park'ta oynayacağı maçlarda tribünlerindeki yerini alacak. 'Ruhumuz Yeter' kampanyası ile Vodafone Park'ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlarımız, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. Kampanyaya katılım ücreti, 129 TL olarak belirlendi. 'Ruhumuz Yeter' diyen Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Kulübümüzün başlattığı taraftar maketi projesine destek olmaya davet ediyoruz."
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Yağmurlu günler de gördün, güneşli günler de. Bazen güldün, bazen ağladın ama hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmedin bu yoldan!
Şimdi daha yüksek sesle "Sevdik Seni Her Şeyden Çok" demek için katıl aramıza! Tribünlerin sessiz kaldığı bu günlerde FENERBAHÇENİ yalnız bırakma! #SevdikSeniHerŞeydenÇok diyorsan sen de hemen katıl, Kadıköy'de tribünler Fenerbahçe için yeniden dolsun!
Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım. Fotoğrafın Kadıköy'de oynayacağımız son 5 lig + 1 kupa maçında tribünde yerini alsın.
Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş, desteğini herkes görsün."
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