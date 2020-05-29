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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray itirafı: Gelirsem çok mutlu olurum

İtalyan devi Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray itirafı geldi. Yıldız oyuncu "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum.İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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MİLLİ OYUNCUDAN FLAŞ GALATASARAY İTİRAFI!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarı olduğunu hiçbir zaman saklamadığını söyledi.

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