Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray itirafı: Gelirsem çok mutlu olurum
İtalyan devi Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray itirafı geldi. Yıldız oyuncu "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum.İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum.'' ifadelerini kullandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz gün açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarı olduğunu hiçbir zaman saklamadığını söyledi.
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