29 Mayıs 2020, Cuma
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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Cenk Özkaçar'da sona doğru

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan , transferde genç isimlere yöneldi. Bordo mavili takım, Altay'ın genç stoperi transferinde de sona geldi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020
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TRABZONSPOR'DAN BİR TRANSFER DAHA!

21 Mayıs Perşembe günü manşetten okuyucularına duyurduğu 'un transfer hedefleri bir bir gerçekleşiyor. Önceki gün Rahmi Anıl Başaran'a 4 yıllık imza attıran, dün de Malle ile anlaşan Trabzonspor şimdi de Altay'ın 20 yaşındaki stoperi transferini bitirme aşamasına geldi.

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Fanatik'in haberine göre; Genç futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Fırtına, İzmir ekibiyle de bonservis pazarlıklarında sona yaklaştı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından genç savunmacının da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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