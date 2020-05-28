28 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: İtalya Serie A'nın başlayacağı tarih açıklandı

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını dünya genelini etkisi altına alırken, birçok futbol ligi askıya alınmıştı. Virüs nedeniyle ara verilen Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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SERİE A'NIN BAŞLAYACAĞI TARİH AÇIKLANDI

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