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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi renklerine bağladı

Son dakika: Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi renklerine bağladı

Son dakika haberi... 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo mavili takım, Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etmesinden sonra Balıkesirspor'dan 'yi de kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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TRABZONSPOR'DAN BİR TRANSFER DAHA!

transferde atağa kalktı. 'in lideri, Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etmesinden sonra Balıkesirspor'dan 'yi de kadrosuna kattı.

Radyospor'un haberine göre, Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle transferini de bitirdi.

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran ile sözleşme imzaladı TRABZONSPOR RAHMİ ANIL BAŞARAN İLE SÖZLEŞME İMZALADI

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