Son dakika: Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi renklerine bağladı
Son dakika haberi... Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo mavili takım, Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etmesinden sonra Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi de kadrosuna kattı.
Trabzonspor transferde atağa kalktı. Süper Lig'in lideri, Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etmesinden sonra Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi de kadrosuna kattı.
Radyospor'un haberine göre, Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle transferini de bitirdi.
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