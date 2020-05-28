Fatih Terim'den yönetime net mesaj: Fenerbahçe'ye kaptırmayın
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinin baş sırasında olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim, yönetime genç oyuncunun sarı lacivertli takıma kaptırılmamasını bildirdi.
Galatasaray'ın transferinde Fenerbahçe ile yarıştığı Sivasporlu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den yönetime önemli bir mesaj geldi.
Terim, yönetime, "Önümüzdeki sezon takımı Mert Hakan'ın üzerine kurmayı planlıyorum. Onu sakın elden kaçırmayalım" uyarısında bulundu.
YARIŞ İYİCE KIZIŞTI
Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuya G.Saray yıllık 1.6 milyon euro, F.Bahçe ise senelik 2 milyon euro önermişti. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un da fiyat artırabileceği konuşuluyor.
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