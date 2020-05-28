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Fatih Terim'den yönetime net mesaj: Fenerbahçe'ye kaptırmayın

ve 'nin transfer listesinin baş sırasında olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'la ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. , yönetime genç oyuncunun sarı lacivertli takıma kaptırılmamasını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020
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TERİM'DEN YÖNETİME NET MESAJ: F.BAHÇE'YE KAPTIRMAYIN

'ın transferinde ile yarıştığı Sivasporlu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray'ın teknik direktörü 'den yönetime önemli bir mesaj geldi.

Terim, yönetime, "Önümüzdeki sezon takımı Mert Hakan'ın üzerine kurmayı planlıyorum. Onu sakın elden kaçırmayalım" uyarısında bulundu.



YARIŞ İYİCE KIZIŞTI
'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuya G.Saray yıllık 1.6 milyon euro, F.Bahçe ise senelik 2 milyon euro önermişti. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un da fiyat artırabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Mert Hakan Yandaş... FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A YILIN TRANSFER ÇALIMI! MERT HAKAN YANDAŞ...

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