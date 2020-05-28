Galatasaray'dan Mesut Bakkal'ın yazdığı kitap hakkında suç duyurusu
Türkiye'de onlarca takımın hocalığını yapmış olan Mesut Bakkal, kendi hayatını anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' adlı kitabında, Galatasaray'dan teşvik primi aldığını itiraf etmişti. Bakkal'ın yazdığı kitap hakkında harekete geçen Galatasaray yönetimi, tecrübeli hocanın kitabı hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; GS Spor Kulübü şikayet dilekçesinde, ‘Bakkal kulübümüze iftira atıyor, sözleri şampiyonluğumuza gölge düşürme ve kulübümüzü lekeleme çabalarıdır’ ifadeleri kullanıldı.
Tecrübeli futbol insanı ve teknik direktör Mesut Bakkal, geçtiğimiz günlerde bir kitap yazdı. "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabın bir bölümünde, 34 sene öncesinden bir anısını paylaşan Bakkal, Galatasaray'ın Denizlisporlu oyunculara teşvik primi verdiğini anlattı. O günün parasıyla, kişi başı 2 milyon lira aldıklarını belirtti. O sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş ile oynayacakları maça dopingli çıktıklarını da ekleyen Bakkal, 'Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim' diyerek prim aldıklarını ileri sürdü.
GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ
GS yönetimi, Mesut Bakkal'ın Galatasaray Profesyonel futbol takımının elde etmiş olduğu başarılarıyla ilgili şüphe uyandıracak yazıları nedeniyle kulübe zarar verdiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.
"KULÜMÜ ZOR DURUMDA BIRAKMIŞTIR"
Şikayet dilekçesinde, "Başta 30 milyondan fazla Galatasaray taraftarı üzerinde infiale sebep verecek asılsız ve mesnetsiz iddialarla kulübü zor durumda bırakmıştır. Söz konusu iddialara ilişkin Galatasaray Spor Kulübü üst düzey yöneticilerinden Ergun Gürsoy böyle bir olayın olmadığını, tamamen iftiradan ibaret olduğunu açıklamıştır. Mesut Bakkal'ın söz konusu iddialarıyla ilgili beyanları iftira ve hakaret içerikli olup cezalandırılması gerekmektedir." dedi. Mesut Bakkal'la ilgili soruşturma başlatıldı.
DİLEK YAMAN DEMİR-SABAH
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