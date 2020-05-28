Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kalkacak mı? TFF'den flaş karar
Son dakika haberi... TFF'nin yönetim kurulu toplantısı sona erdi. 7 kulübün 'küme düşme kalksın' teklifini değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu, teklifi reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.
- Süper Lig daha önce belirlendiği 12 Haziran'da başlıyor.
- Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.
- Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.
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