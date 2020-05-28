28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kalkacak mı? TFF'den flaş karar

Son dakika: Süper Lig'de küme düşme kalkacak mı? TFF'den flaş karar

Son dakika haberi... TFF'nin yönetim kurulu toplantısı sona erdi. 7 kulübün 'küme düşme kalksın' teklifini değerlendiren , teklifi reddetti.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞME KALKACAK MI?

(TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

- Süper Lig daha önce belirlendiği 12 Haziran'da başlıyor.

- Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi.

- Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.

TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi TFF SAĞLIK KURULU FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ'NÜ GÜNCELLEDİ

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA