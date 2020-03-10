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Mesut Bakkal yıllar sonra itiraf etti: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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MESUT BAKKAL YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ: GALATASARAY'DAN TEŞVİK PRİMİ ALDIK

'de birçok kulübü çalıştıran tecrübeli teknik direktör , 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' adlı kitabında flaş bir itirafta bulundu. Bakkal, Denizlispor forması giydiği dönemde 1986-1987 sezonunun sondan bir önceki haftasında ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası 'dan 2'şer milyon lira teşvik primi aldıklarını yazdı.

'de ve alt liglerde birçok takımı çalıştıran teknik direktör , 33 yıl sonra gündemi sarsacak teşvik primi itirafında bulundu. Bakkal, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında 'dan teşvik pimi aldığını ifade etti.

Bakkal, kitabında olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"O sezonun unutulmaz maçı sondan bir önceki hafta 'da oynanan maçıdır! Beşiktaş maçından önce başkan Ahmet Dardar idmanı izlemeye geldi. O ara antrenman karıştı. Hocadan idmanı bitirmesini istediler. İlk başta anlayamadık biz. Ne olduğunu sorduk. 'Çabuk toplanın İstanbul'a gidiyoruz' dediler. Sonra bize haber geldi, durumu anladık. Meğer Galatasaray bizi ağırlayacakmış. Akşam 'e, İzmir'den de İstanbul'a. 'un (dönemin Galatasaray yöneticisi) bürosunun karşısındaki Dedeman otelinde kaldık. Arada bize gelip, 'Aman çocuklar bizim için bu maç çok önemli' diyorlardı. Maçı da 'de oynayacaktık."

"ATLARA VERİLEN HAPLARDAN ALDIK"
"Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksidimizdem biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı işiker milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. , genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken , Zafer abiyi kesti. Biz de, 'Zafer abi sen bizi otelde bekle' dedik. O maça gelmedi. Bir yönetici ile 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan, 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim."

"Beşiktaş, 1-0 öndeyken 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizlisporlu Erol, yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve böylece şampiyonluk yarışında son hatfa öncesi ipler Galatasaay'ın eline geçti."

"HERKES NEMALANDI"
Bakkal, parayı nasıl aldıklarını ise şu sözlerle anlattı: "Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar 'de dağıtılacak.' dedi. Biz de stoper 'Kayış'Ahmet'i doldurduk. O çıktı, 'Bu paralar burada dağıtılacak!' dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste bir milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu, mesele Arif Kocabıyık gibi...O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım."

GALATASARAY 14 YIL SONRA ŞAMPİYON OLMUŞTU
Söz konusu sezonda Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girmişti.

Galatasaray son hafta konuk ettiği Eskişehirspor'u da 2-1'lik skorla mağlup edip ğuanını 54'e çıkarmış ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.

Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü.

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